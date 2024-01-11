Charly sitzt im Baum fest – Tierretter BröcklingJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.01.2024: Charly sitzt im Baum fest – Tierretter Bröckling
60 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Stefan Bröckling ist in Spich bei Troisdorf im Einsatz. Kater Charly hat sich in 18 Metern Höhe in einer Baumkrone verfangen. Unterstützung erhält der Tierretter heute von Höhenkletterer Tom und Helfer Dustin. Kurios: Der Halter des Katers hat vorgesorgt, ein Podest sowie eine Leiter hat er bereits am Baum montiert. Unten ist der Kater dennoch nicht! Ein waghalsiger Einsatz für Tierretter Stefan Bröckling samt Team!
