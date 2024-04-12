Kollaps im Gottesdienst – RTW Malteser RegensburgJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.04.2024: Kollaps im Gottesdienst – RTW Malteser Regensburg
60 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12
Spätschicht für die Notfallsanitäter Nikolas Klingseisen und Max Schreiner in Regensburg. Eine Dame ist während des Gottesdienstes umgekippt. Die Notfallsanitäter müssen vom Schlimmsten ausgehen: ein Herzinfarkt oder eine Lungenembolie bedeuten Lebensgefahr.
