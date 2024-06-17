Freiliegende Drähte und gefährliche Schaukeln __SPERRVERMERKJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.06.2024: Freiliegende Drähte und gefährliche Schaukeln __SPERRVERMERK
60 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12
Der Baumkronenpfad Hainich mit Abenteuerspielplatz in Thüringen. Ein Fall für Mario Ladu. Der vereidigte unabhängige Spielplatzprüfer ist verantwortlich für die Sicherheit der Spielgeräte im Park. Auf der Jahreshauptuntersuchung wurden Mängel festgestellt. Heute steht die Nachkontrolle an. Können wirklich alle Spielgeräte im Park wieder gefahrlos bespielt werden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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