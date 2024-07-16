Kampfansage den Männerhaaren – Barbierausbildung in HamburgJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.07.2024: Kampfansage den Männerhaaren – Barbierausbildung in Hamburg
60 Min.Folge vom 16.07.2024Ab 12
In Hamburg schaut Meisterbarbier Anthony Stölting seinen beiden Azubis Ilayda Dilmec und Gyokan Mehmed heute ganz genau auf die Finger. Gerade Ilayda – die einzige Frau im Laden – hat viel Selbstvertrauen und klare Ziele. Sie will Hamburgs nächste Barberqueen werden. Ihr Mitstreiter Gyokan Mehmed steht kurz vor seiner Gesellenprüfung und muss Chef Anthony Stölting zeigen, wie gut er für die Prüfung vorbereitet ist.
