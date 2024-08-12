Fahrt unter Drogeneinfluss – Verkehrspolizei NürnbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.08.2024: Fahrt unter Drogeneinfluss – Verkehrspolizei Nürnberg
61 Min.Folge vom 12.08.2024Ab 12
In Nürnberg findet heute eine groß angelegte Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Gurtpflicht und Handynutzung am Steuer statt. Die Polizisten kontrollieren einen Fahrer aus Rumänien, der nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle fällt den Polizisten auf, dass der Mann einen besonders trockenen Mund hat. Auch die Pupillenreaktion bleibt aus. Hat der Mann Drogen konsumiert?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen