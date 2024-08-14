Hauptzollamt Dortmund: Kontrolle in einem Imbiss – Mitarbeiter undercoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.08.2024: Hauptzollamt Dortmund: Kontrolle in einem Imbiss – Mitarbeiter undercover
61 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12
Dortmund. Hier kontrollieren Marcus und Jan vom Hauptzollamt Schwarzarbeiter. In einem Imbiss sollen mehrere Männer ohne Erlaubnis arbeiten. Ein Mann gibt sich vor Ort als Kunde aus, hat aber Mehlflecken auf seinem T-Shirt.
