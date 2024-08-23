Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 23.08.2024

Ohne sie hebt kein Flugzeug ab: Michael Hagenkötter arbeitet als Ramp Agent am Flughafen München. Mit mehr als 40 Millionen Passagieren im Jahr gehört der Flughafen im Erdinger Moos zu den größten in Europa. Heute fertigt Michael Hagenkötter einen Ferienflieger nach Fuerteventura ab. Ein streikendes Kofferband wird für Michael Hagenkötter und das restliche Team eine Herausforderung.

