Abflug in den Urlaub, doch es fehlen Koffer - Ramp Agent MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.08.2024: Abflug in den Urlaub, doch es fehlen Koffer - Ramp Agent München
61 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Ohne sie hebt kein Flugzeug ab: Michael Hagenkötter arbeitet als Ramp Agent am Flughafen München. Mit mehr als 40 Millionen Passagieren im Jahr gehört der Flughafen im Erdinger Moos zu den größten in Europa. Heute fertigt Michael Hagenkötter einen Ferienflieger nach Fuerteventura ab. Ein streikendes Kofferband wird für Michael Hagenkötter und das restliche Team eine Herausforderung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen