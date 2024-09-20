Hausmeister Atze pimpt die BierpongbarJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.09.2024: Hausmeister Atze pimpt die Bierpongbar
61 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12
Die Hamburger Reeperbahn: Sobald die letzten Bars und Clubs schließen, schlägt die Stunde von André Schneider, genannt Atze. Als Hausmeister kümmert er sich um alle möglichen Arbeiten, die auf dem Kiez anfallen, darunter Reparaturen, Wartungen und Schreinerarbeiten. Außerdem räumt er die Hinterlassenschaften der letzten Partynacht weg und sorgt für blitzblanke Räume und Toiletten. Hilfe bekommt er von seinem Sohn Jan Weber.
