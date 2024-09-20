Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 20.09.2024
61 Min.
Ab 12

Die Hamburger Reeperbahn: Sobald die letzten Bars und Clubs schließen, schlägt die Stunde von André Schneider, genannt Atze. Als Hausmeister kümmert er sich um alle möglichen Arbeiten, die auf dem Kiez anfallen, darunter Reparaturen, Wartungen und Schreinerarbeiten. Außerdem räumt er die Hinterlassenschaften der letzten Partynacht weg und sorgt für blitzblanke Räume und Toiletten. Hilfe bekommt er von seinem Sohn Jan Weber.

