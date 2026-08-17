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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 17.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 949vom 17.08.2026
Aktuell nach fünf vom 17.08.2026

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Aktuell nach fünf

Folge 949: Aktuell nach fünf vom 17.08.2026

20 Min.Folge vom 17.08.2026

Brand im Kanaltal in Norditalien | Stehpaddler ertrinkt in Rankweiler Baggersee | 20-jähriger Wanderer im Hochschwab tot gefunden | Neues Windrad wird auf Freiländeralm montiert | Burgenländer besuchte alle Fußballplätze im Bundesland | GAK trennt sich von Trainer Feldhofer | Landwirte sehnen weiteren Regen herbei | Wetter

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