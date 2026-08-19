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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 19.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 951vom 19.08.2026
Aktuell nach fünf vom 19.08.2026

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Aktuell nach fünf

Folge 951: Aktuell nach fünf vom 19.08.2026

20 Min.Folge vom 19.08.2026

Mord an Achtjähriger: Vater ist geständig | Tödlicher Arbeitsunfall in Meggenhofen | Neue Verfahren nach Freisprüchen im Tierquäler-Prozess | Diebesbande nach Taten an West-Autobahn verurteilt | Fahrraddiebstähle: Serbische Bande verurteilt | Wanderer nach Notruf bei Kölnbreinsperre gerettet | Bau der neuen Gerlitzenbahn macht Fortschritte | Gletscherschmelze beendet Skisaison am Stilfserjoch | Hitze sorgt für verfrühte Weinlese im Burgenland | Wetter

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