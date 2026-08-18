Aktuell nach fünf vom 18.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Aktuell nach fünf
Folge 950: Aktuell nach fünf vom 18.08.2026
20 Min.Folge vom 18.08.2026
Vater soll Tochter mit Messer erstochen haben | Mötz: Frau stirbt nach Frontalcrash | Drei Männer nach Legionellen-Ausbruch vor Gericht | Bauernhof in St. Koloman bei Großbrand beschädigt | Hitze sorgt für Ernteausfälle in Oberösterreich | Mehr Kunden in Wiener Sozialmärkten | Tausende Greifvögel ziehen über Kärnten nach Süden | Wetter
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