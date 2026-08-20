Aktuell nach fünf vom 20.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Aktuell nach fünf
Folge 952: Aktuell nach fünf vom 20.08.2026
19 Min.Folge vom 20.08.2026
Großeinsatz nach Explosion in Pyrotechnik-Zentrum | Stallbrand in St. Veit im Pongau | DNA-Analyse bestätigt: Wolf riss 31 Schafe | Zigarettenstummel gefährden Gewässer massiv | Hüttenwirte kämpfen gegen kurzfristige Absagen | Nachhilfe in Österreich: Millionenmarkt wächst | 140.000 Fans am Frequency-Festival erwartet | ORF-Reporter Niklas Varga am Festivalgelände | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aktuell nach fünf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2