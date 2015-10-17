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Alaskan Bush People

DMAXFolge vom 17.10.2015
Die liebe Familie

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Alaskan Bush People

Folge vom 17.10.2015: Die liebe Familie

45 Min.Folge vom 17.10.2015Ab 6

Die „Lorcan“ hat einen Motorschaden. Ohne ihr einziges Transportmittel kommen die Browns in der Wildnis nicht weit. Deshalb machen sich Matt und sein Bruder Gabe auf den Weg nach Hoonah, um sich dort nach Arbeit umzusehen. In dem 800-Seelen-Dorf werden Tagelöhner für den Abriss einer alten Scheune gesucht. Die Bezahlung ist zwar nicht üppig, doch für ein paar Ersatzteile wird der Lohn schon ausreichen. Zudem findet sich in dem Schuppen ja vielleicht auch nützlicher Schrott, den man in der Wildnis gut gebrauchen kann.

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