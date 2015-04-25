Alaskan Bush People
Folge vom 25.04.2015: Futterneid
42 Min.Folge vom 25.04.2015Ab 12
Biber, Braunalgen und Meerlattich: Eine neunköpfige Familie satt zu bekommen, ist nicht leicht. Die Browns haben in Alaska nur noch Vorräte für eine Woche, deshalb gehen die Aussteiger in der Wildnis auf Nahrungssuche. Bears ausgezeichnete Spürnase weist ihnen dabei den Weg. Der 27-Jährige war schon als Kind ein hervorragender Fährtenleser. Er verlässt sich bei der Jagd auf seine natürlichen Instinkte. Mit Schlamm getarnt, der seinen Körpergeruch überdeckt, hält er in den Wäldern nach Wild Ausschau.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.