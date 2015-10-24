Folge vom 24.10.2015
Alles auf eine KarteJetzt kostenlos streamen
Alaskan Bush People
Folge vom 24.10.2015: Alles auf eine Karte
44 Min.Folge vom 24.10.2015Ab 12
Egal, ob Mann oder Frau: In der Wildnis Alaskas kann man ohne Waffen nicht überleben. Denn im nördlichsten US-Bundesstaat streifen viele wilde Tiere umher. Schießübungen gehören für die Browns daher sozusagen zur Grundausbildung und auch die Mädchen haben schon früh gelernt, wie man mit einem Gewehr umgeht. Doch an diesem Morgen wird das Training auf Chichagof Island von einem Unfall überschattet: Der 27-jährige Bear hat sich im Wald die Hand gebrochen und braucht dringend medizinische Hilfe.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.