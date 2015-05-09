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Alaskan Bush People

Annäherungsversuche

DMAXFolge vom 09.05.2015
Annäherungsversuche

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Alaskan Bush People

Folge vom 09.05.2015: Annäherungsversuche

43 Min.Folge vom 09.05.2015Ab 6

Die Browns bekommen in der Wildnis Besuch. Kenny Skaflestad legt in der Nähe des Familien-Camps mit seinem Boot am Ufer an. Der Bürgermeister von Hoonah möchte seine neuen Nachbarn kennenlernen. Das kleine Fischerdorf hat circa achthundert Einwohner. Bei der Gelegenheit beschließen beide Parteien einen Tauschhandel. Feuerholz gegen Fenster für das neue Haus: Am nächsten Tag schickt Billy seine Söhne und Töchter in die Siedlung, um die Ware abzuliefern und Vorräte einzukaufen.

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