Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alaskan Bush People

Eine ungewisse Zukunft

DMAXFolge vom 17.10.2017
Eine ungewisse Zukunft

Eine ungewisse ZukunftJetzt kostenlos streamen

Alaskan Bush People

Folge vom 17.10.2017: Eine ungewisse Zukunft

44 Min.Folge vom 17.10.2017Ab 6

Brennende Häuser und sinkende Boote: Die Browns haben in ihren Leben schon vieles durchgemacht. Nach Rückschlägen und Katastrophen mussten die Wildnisbewohner in Alaska immer wieder bei null anfangen. Aber die aktuelle Situation ist völlig anders: Denn durch Amis Krankheit wurde das „Wolfsrudel“ aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen. Mit extremen Wetterbedingungen und wilden Tieren wissen Billy und seine Familie umzugehen - in Kalifornien werden die Aussteiger jedoch mit ganz anderen Problemen konfrontiert.

Alle verfügbaren Folgen