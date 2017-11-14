Alaskan Bush People
Folge vom 14.11.2017: Kein Blick zurück
44 Min.Folge vom 14.11.2017Ab 12
Die Jahrzehnte in der Wildnis Alaskas haben den Lebensstil der Browns maßgeblich geprägt und in Kalifornien stößt man oft schon nach wenigen Metern auf den nächsten Gartenzaum. So eine Umgebung sind die Aussiedler nicht gewohnt - von der Hitze ganz zu schweigen. Deshalb blühen die Kinder richtig auf, als Billy der Familie von einem Stück Land im US-Bundesstaat Colorado erzählt, auf dem sich das „Wolfsrudel“ ein neues Zuhause aufbauen könnte. Endlich wieder jagen und fischen: In dieser Folge blicken die „Alaskan Bush People“ nur nach vorn.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.