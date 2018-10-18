Alaskan Bush People
Folge vom 18.10.2018: Neues Land, neues Glück
45 Min.Folge vom 18.10.2018Ab 12
Die Browns brechen in eine ungewisse Zukunft auf. Doch eins ist sicher: Sie kehren endlich wieder in die Wildnis zurück! Auf dem neuen Grundstück, das sich in den Ausläufern der Rocky Mountains befindet, wollen die Naturliebhaber Rinder oder Pferde züchten. Auch eine kleine Obstplantage wäre denkbar. Bis es soweit ist, bleibt allerdings noch viel zu tun. Bereits die Anreise zum neuen Territorium gestaltet sich für das Wolfsrudel schwierig. Denn während unten im Tal der Frühling Einzug hält, herrschen weiter oben am Berg noch winterliche Verhältnisse. Die Zufahrtsstraße sanieren sowie ein provisorisches Tipi-Zeltlager einrichten, gehört jetzt zu den wichtigsten Aufgaben der Aussteigerfamilie!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.