Alaskan Bush People
Folge vom 25.10.2018: Endlich wieder vollzählig
45 Min.Folge vom 25.10.2018Ab 12
Auf ihrem Grundstück in den Bergen wollen die Browns eine große Scheune errichten. Dazu müssen Billy und seine Kinder fast 1.000 Quadratmeter Wald roden. Während ein Teil der Familie mit den Baumfällarbeiten beschäftigt ist, machen die Brüder Matt und Gabe einen Ausflug zum Schrottplatz. Tüftler Matt bastelt kurzerhand ein Schweißgerät aus alten Autobatterien zusammen - ein wichtiges Werkzeug, das dem Wolfsrudel bei künftigen Bauvorhaben gute Dienste leisten wird! Später kommt endlich auch Noah im neuen Territorium an. Jetzt sind die Browns wieder vollzählig versammelt. Am Lagerfeuer stimmt die ganze Familie über einen Namen für ihr neues Zuhause ab. Willkommen auf der „North Star Ranch“!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.