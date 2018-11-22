Alaskan Bush People
Folge vom 22.11.2018: Erste Jagderfolge
43 Min.Folge vom 22.11.2018Ab 12
Ganz gleich, ob im Wolfsrudel oder bei einer menschlichen Familie: Auf den Zusammenhalt kommt es an! Denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann die Gruppe als Ganzes funktionieren. Diese Lektion müssen die Browns heute am eigenen Leib erfahren. Während Ami, Billy und Bear zu einem Gesundheitscheck nach Kalifornien gefahren sind, kümmert sich der Rest des Rudels um die Fortsetzung des Scheunenbaus. Heute sind massive Balken sowie der Dachgiebel dran - harte körperliche Arbeit, bei der alle helfenden Hände gebraucht werden. Doch zwei Familienmitglieder kochen lieber ihre eigene Suppe. Bam werkelt an einem anderen Bauvorhaben im Wald herum und Snowbird rückt zur Truthahnjagd aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.