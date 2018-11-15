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Alaskan Bush People

Geteilte Verantwortung

DMAXFolge vom 15.11.2018
Geteilte Verantwortung

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Alaskan Bush People

Folge vom 15.11.2018: Geteilte Verantwortung

44 Min.Folge vom 15.11.2018Ab 6

Die Jahre ziehen ins Land und Aussteiger Billy Brown macht sich Gedanken über die Zukunft seiner Familie. Um seine sieben Kinder fit für die Herausforderungen des Lebens zu machen, sollen vor allem die jüngeren unter ihnen mehr Verantwortung ...

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