Alaskan Bush People
Folge vom 26.03.2020: Wasser für die Ranch
44 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12
Aussteigerfamilie Brown hat Großes vor: Um auf ihrem Selbstversorger-Hof in den Bergen Washingtons eine zuverlässige Wasserversorgung für Menschen und Tiere aufzubauen, wollen sie ein Windrad mit Pumpe installieren. Ein ausrangiertes Exemplar hat Leitwolf Billy bereits gefunden. Allerdings befindet sich das Teil rund zwei Autostunden entfernt, auf einer Farm bei Colville. Während Gabe, Bear, Snowbird und Rain das fast 10 Meter hohe Windrad in einer waghalsigen Kletteraktion demontieren, kümmern sich Noah und Bruder Bam daheim auf der North Star Ranch um das Betonfundament.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.