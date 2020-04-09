Alaskan Bush People
Folge vom 09.04.2020: Die Ruhe vor dem Sturm
44 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12
Ausflug ins Tal: Bei einem ortsansässigen Händler haben Bam und Gabe zwei riesige Wassertanks ergattert. Jetzt müssen die fast 500 Kilo schweren Brocken rauf auf den Berg. Eine gute Gelegenheit für Gabe, um seine Fahrpraxis mit dem Geländewagen zu verbessern. Auf der Ranch sind die Mädels damit beschäftigt, den robusten Holzzaun für die Langhorn-Rinder zu verstärken und Handwerker Noah tüftelt an einem komfortablen Heim für seine Familie. Vor allem die beheizbare Dusche soll für Luxus in der Wildnis sorgen. Doch plötzlich geraten sämtliche Arbeiten zum Erliegen. Denn ein heftiger Sturm zieht auf!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.