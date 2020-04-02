Alaskan Bush People
Folge vom 02.04.2020: Die Straußenfarm
44 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 12
Wer sich für ein Leben in den Wäldern entscheidet, der muss zwangsläufig auf die Begegnung mit wilden Tieren vorbereitet sein. Aber dass sich ein hungriger Bär bis in Noahs Zelt vorwagt, damit hat niemand gerechnet! Die Gefahrensituation verschärft sich vor allem dadurch, dass Noah und Ehefrau Rhain Alisha gemeinsam mit Baby Elijah auf der Ranch leben. Nicht auszudenken, was hätte passieren können! Jetzt muss das Wolfsrudel den Bären vertreiben und den Grund für seinen Besuch ausfindig machen. Hat möglicherweise das Federvieh am Hof den gefährlichen Räuber angelockt?
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.