Alaskan Bush People
Folge vom 05.11.2020: Schüsse in der Nacht
44 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12
Snowbird zieht los, um einen Hirsch zu erlegen. Allein auf der Pirsch, kilometerweit von der heimischen Ranch entfernt, kommt die 25-Jährige anderen Jägern gefährlich nah! Aber weder Nebel noch Frost bringen Snowbird von ihrem Vorhaben ab, das Wolfsrudel mit Wild zu versorgen. Auch in dieser Folge: Als Gabe versucht, Straußeneier einzusammeln, wird er vom gefiederten Platzhirsch attackiert und nach Bears missglückter Hochzeit rückt die Familie zusammen, um den geknickten Junggesellen wieder aufzurichten. Und was wäre zu diesem Zweck besser geeignet, als ein riesiges Lagerfeuer mit Barbecue à la Brown?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.