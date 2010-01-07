Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 206
43 Min.Folge vom 07.01.2010Ab 6
Während Alisa, Christian und Tamara Liliana auf dem Weg der Besserung wähnen, leidet diese in ihrem Kloster-Gefängnis Höllenqualen. Als ihr Verschwinden schließlich bemerkt wird, gerät Oskar unter Verdacht: Hat er Liliana entführt? Doch Oskar bekommt Hilfe von unerwarteter Seite. Auch privat gerät sein Leben langsam außer Kontrolle. Dana wehrt sich gegen den riskanten Vaterschaftstest und verlässt ihn. Betty hingegen fürchtet das Schlimmste, als plötzlich ein alter Bekannter auftaucht.
