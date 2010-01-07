Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 206

TelenovelaStaffel 14Folge 11vom 07.01.2010
Folge 206

Folge 206Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 11: Folge 206

43 Min.Folge vom 07.01.2010Ab 6

Während Alisa, Christian und Tamara Liliana auf dem Weg der Besserung wähnen, leidet diese in ihrem Kloster-Gefängnis Höllenqualen. Als ihr Verschwinden schließlich bemerkt wird, gerät Oskar unter Verdacht: Hat er Liliana entführt? Doch Oskar bekommt Hilfe von unerwarteter Seite. Auch privat gerät sein Leben langsam außer Kontrolle. Dana wehrt sich gegen den riskanten Vaterschaftstest und verlässt ihn. Betty hingegen fürchtet das Schlimmste, als plötzlich ein alter Bekannter auftaucht.

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen