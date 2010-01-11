Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 208
43 Min.Folge vom 11.01.2010Ab 6
Während Alisa sich zwischen der Suche nach Liliana und der Verantwortung in der Firma aufreibt, nutzt Oliver Christians Abwesenheit, um sich ihr Vertrauen zu erschleichen. Als Jonas eine Idee hat, wie man Christian finden könnte, muss sich Alisa entscheiden, ob sie Oliver ihre Firma anvertrauen und nach Christian suchen wird. Oskar sperrt Dana nach ihrer Trennung von ihm die Konten. Als Jonas Dana bei seinen Eltern unterbringt, macht Dana Gudrun ein überraschendes Geständnis. Oskar gerät unterdessen zunehmend unter Druck: Wie soll er mit seinen Gefangenen Liliana und Christian weiter verfahren?
