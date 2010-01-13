Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 14Folge 15vom 13.01.2010
Alisa verschweigt, dass Horst aus dem Koma erwacht ist, um Liliana und Christian nicht zu gefährden. Doch Horst macht sich selbst auf den Weg, um Oskar zur Rede zu stellen und kann erst im letzten Moment von Alisa daran gehindert werden. Als Horst seinen Freund Genet befragt, wem er Lilianas Akte übergeben hat, erkennt Alisa voller Entsetzen, dass sich Oliver als Christian ausgegeben und mit Oskar gemeinsame Sache gemacht hat. Liliana und Christian versuchen unterdessen ihren Bewacher zu überzeugen, sie frei zu lassen, während Oskar sich auf den Weg macht, die beiden umzubringen.

