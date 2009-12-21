Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Telenovela Staffel 14 Folge 2 vom 21.12.2009
43 Min. Folge vom 21.12.2009 Ab 6

Alisa ist in großer Sorge um Liliana, als sie von deren Zusammenbruch beim Kundentermin erfährt. Sie ahnt nicht, dass Oskar die Schuld an Lilianas Zustand trägt und versucht verzweifelt, Christian zu erreichen. Paul entdeckt Tamara, die sich in seinem Schlafzimmer versteckt hat und schickt die ahnungslose Betty weg. Die glaubt daraufhin, Paul hätte sie schnöde abgewiesen, und verletzt ihn mit einer Lüge. Paul muss Tamara klar machen, dass er wirklich nichts für sie empfindet. Conny und Bernhardt freuen sich über ihren freundschaftlichen Umgang, haben aber unterschiedliche Pläne, wie es mit ihnen weitergehen soll.

