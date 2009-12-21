Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 197
43 Min.Folge vom 21.12.2009Ab 6
Alisa ist in großer Sorge um Liliana, als sie von deren Zusammenbruch beim Kundentermin erfährt. Sie ahnt nicht, dass Oskar die Schuld an Lilianas Zustand trägt und versucht verzweifelt, Christian zu erreichen. Paul entdeckt Tamara, die sich in seinem Schlafzimmer versteckt hat und schickt die ahnungslose Betty weg. Die glaubt daraufhin, Paul hätte sie schnöde abgewiesen, und verletzt ihn mit einer Lüge. Paul muss Tamara klar machen, dass er wirklich nichts für sie empfindet. Conny und Bernhardt freuen sich über ihren freundschaftlichen Umgang, haben aber unterschiedliche Pläne, wie es mit ihnen weitergehen soll.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises