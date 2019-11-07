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Alles oder Nichts

Plötzlich Millionenerbin

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 07.11.2019
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Alles oder Nichts

Folge 1: Plötzlich Millionenerbin

26 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Was passiert, wenn der Traum vom großen Geld real wird? Wie reagiert man, wenn am Tag der Testamentseröffnung die Familie größer ist, als bekannt? Die SAT.1-Daily "Alles oder Nichts" stellt ihre Protagonisten vor genau diese Fragen: Nach dem Tod des reichen Bauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe - und Axels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwarteten Zuwachs im Familienimperium.

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