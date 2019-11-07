Plötzlich MillionenerbinJetzt ohne Werbung streamen
Alles oder Nichts
Folge 1: Plötzlich Millionenerbin
26 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Was passiert, wenn der Traum vom großen Geld real wird? Wie reagiert man, wenn am Tag der Testamentseröffnung die Familie größer ist, als bekannt? Die SAT.1-Daily "Alles oder Nichts" stellt ihre Protagonisten vor genau diese Fragen: Nach dem Tod des reichen Bauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe - und Axels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwarteten Zuwachs im Familienimperium.
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions