Folge 103: Episode 103
24 Min.Ab 6
Anja und Rocko geraten wegen ihrer Kinderlosigkeit in einen heftigen Streit. Doch Anja sieht ein, dass das keine Lösung ist. Sie sucht nach einem Weg, ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. Ines und Jascha werden immer noch von Basti erpresst. Während er ihre erzwungene Freundschaft genießt, befürchten die beiden, dass er ihrem Ansehen schadet.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions