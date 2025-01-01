Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 103
24 Min.Ab 6

Anja und Rocko geraten wegen ihrer Kinderlosigkeit in einen heftigen Streit. Doch Anja sieht ein, dass das keine Lösung ist. Sie sucht nach einem Weg, ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. Ines und Jascha werden immer noch von Basti erpresst. Während er ihre erzwungene Freundschaft genießt, befürchten die beiden, dass er ihrem Ansehen schadet.

