Alles oder Nichts
Folge 32: Episode 32
25 Min.Ab 6
Mike merkt schnell, dass das echte Arbeitsleben hart ist und gibt nur Elke zu Liebe nicht auf. Unterdessen springt Daniel über seinen Schatten und unterstützt Melissa dabei, sich gegen Ines zur Wehr zu setzen. Tarek sieht Jenni seit der Pressekonferenz mit anderen Augen und möchte bei ihr landen. Jenni scheint allerdings gegen seine Avancen immun zu sein ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions