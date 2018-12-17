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Alles oder Nichts

Widerstand ist zwecklos

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 17.12.2018
Widerstand ist zwecklos

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Alles oder Nichts

Folge 41: Widerstand ist zwecklos

24 Min.Folge vom 17.12.2018Ab 12

Rocko versucht seinen Liebeskummer in Alkohol zu ertränken und begibt sich in Lebensgefahr. Jenni ist sauer auf Tarek und stellt seine Loyalität in Frage. Mike und Elke beschließen, dass Weihnachten dieses Jahr ohne Geschenke auskommen muss ...

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