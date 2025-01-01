Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles oder Nichts

Frohes neues Jahr!

SAT.1Staffel 1Folge 47
Frohes neues Jahr!

Frohes neues Jahr!Jetzt kostenlos streamen

Alles oder Nichts

Folge 47: Frohes neues Jahr!

24 Min.Ab 12

Als Jenni und Tarek an Silvester zusammen im Aufzug stecken bleiben, kommt es zu einem unerwarteten Moment. Boris lädt Melissa in den Club ein und zum ersten Mal nach langer Zeit kann sie abschalten. Basti schwebt erst auf Wolke 7, um dann hart auf dem Boden der Realität aufzuschlagen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles oder Nichts
SAT.1
Alles oder Nichts

Alles oder Nichts

Alle 1 Staffeln und Folgen