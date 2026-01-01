Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 56
25 Min.Ab 12

Tarek hat Gewissensbisse: Wird er das Wohl der Firma über die Freundschaft zu Henning stellen? Daniel wehrt sich weiter gegen eine Entzugsklinik, kann aber die Hilfe von Melissa annehmen. Jascha ist schwer genervt von der Verbindung zwischen Melissa und Daniel und beschwert sich ausgerechnet bei Boris.

