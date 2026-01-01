Alles oder Nichts
Folge 60: Der Maulwurf
24 Min.Ab 12
Melissa ist verwirrt, weil sie sich so stark zu Boris hingezogen fühlt. Sie hat ihrem verstorbenen Mann und ihren Kindern gegenüber Gewissensbisse. Olaf merkt, dass er ausspioniert wird und möchte den Maulwurf finden. Bald lenkt sich der Verdacht auf Jenni - ob sie noch von sich ablenken kann?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions