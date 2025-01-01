Alles oder Nichts
Folge 61: Episode 61
25 Min.Ab 12
Jenni ist kurz davor, aufzufliegen und möchte nicht mehr weiter für Melissa spionieren. Daniel versucht Jenni zu helfen und ihre digitalen Fußabdrücke zu löschen - dabei macht er jedoch eine interessante Entdeckung ... Basti ist fassungslos: Ein Motiv aus seinem kürzlichen Shooting hängt als Plakatkampagne im U-Bahnhof. Wer hat ihn hier übers Ohr gehauen?
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
