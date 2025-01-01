Alles oder Nichts
Folge 62: Episode 62
25 Min.Ab 12
Daniel setzt alles daran, Jenni und Melissa zu helfen und redet einem alten Weggefährten ins Gewissen. Rocko ist rasend eifersüchtig auf Edgar, der erneut ein vermeintliches Date mit Anja hat. Basti möchte nicht, dass Maria die Plakate mit ihm sieht - die ganze Stadt ist jedoch damit tapeziert ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions