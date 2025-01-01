Alles oder Nichts
Folge 87: Episode 87
24 Min.Ab 12
Bea verletzt Olaf im Affekt schwer und bittet in ihrer Verzweiflung ausgerechnet Boris um Hilfe. Tarek beginnt nach seiner Kündigung, sich bei seinen Freunden zu verabschieden. Jenni setzt das mehr zu, als sie zugeben möchte ... Anja ist frustriert, weil sie noch nicht schwanger ist. Sind vielleicht Rockos Spermien der Grund?
Alles oder Nichts
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
12
