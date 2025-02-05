Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altes Handwerk

TV1Staffel 1Folge 1vom 05.02.2025
Folge 1: Der Zillenbauer aus Niederranna

6 Min.Folge vom 05.02.2025

Die Familie Königsdorfer aus Niederranna baut seit 1820 die für das Donautal typischen Zillen. Christian Königsdorfer führt den Handwerksbetrieb mittlerweile in 8. Generation. Marlene Augdoppler hat den Zillenbauer in seiner Werkstatt besucht.

