Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altes Handwerk

Der Herdschlosser aus Weißenkirchen

TV1Staffel 1Folge 4vom 05.02.2025
Der Herdschlosser aus Weißenkirchen

Der Herdschlosser aus WeißenkirchenJetzt kostenlos streamen

Altes Handwerk

Folge 4: Der Herdschlosser aus Weißenkirchen

5 Min.Folge vom 05.02.2025

Es gibt nur mehr wenige Menschen, die dieses alte Handwerk beherrschen. Christian Weninger ist einer der letzten Herdschlosser in unserem Land der Ofentüren & Herdplatten traditionell fertigt!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altes Handwerk
TV1
Altes Handwerk

Altes Handwerk

Alle 1 Staffeln und Folgen