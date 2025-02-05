Der Herdschlosser aus WeißenkirchenJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Der Herdschlosser aus Weißenkirchen
5 Min.Folge vom 05.02.2025
Es gibt nur mehr wenige Menschen, die dieses alte Handwerk beherrschen. Christian Weninger ist einer der letzten Herdschlosser in unserem Land der Ofentüren & Herdplatten traditionell fertigt!
