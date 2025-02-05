Im Tal der FeitelmacherJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Im Tal der Feitelmacher
8 Min.Folge vom 05.02.2025
Fast jeder Österreicher kennt es, viele besitzen sogar noch eines und seit rund 8 Jahren ist die Erzeugung dieses Originals Immaterielles Kulturerbe. Die Rede ist von diesem Trattenbacher Taschenfeitel. Wir waren „Im Tal der Feitelmacher“ und haben uns diese jahrhundertealte Tradition der Erzeugung genau zeigen lassen.
Altes Handwerk
