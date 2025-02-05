Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altes Handwerk

Im Tal der Feitelmacher

TV1Staffel 1Folge 9vom 05.02.2025
Im Tal der Feitelmacher

Altes Handwerk

Folge 9: Im Tal der Feitelmacher

8 Min.Folge vom 05.02.2025

Fast jeder Österreicher kennt es, viele besitzen sogar noch eines und seit rund 8 Jahren ist die Erzeugung dieses Originals Immaterielles Kulturerbe. Die Rede ist von diesem Trattenbacher Taschenfeitel. Wir waren „Im Tal der Feitelmacher“ und haben uns diese jahrhundertealte Tradition der Erzeugung genau zeigen lassen.

