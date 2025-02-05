Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altes Handwerk

Drechslermeister Gerhard Wimmer

Folge 8vom 05.02.2025
Drechslermeister Gerhard Wimmer

Altes Handwerk

Folge 8: Drechslermeister Gerhard Wimmer

7 Min.Folge vom 05.02.2025

Es ist nachweislich eines der ältesten Gewerbe der Welt: Das Drechslerhandwerk. Bereits vor mindestens 3.500 Jahren gab es die ersten gedrehten Gegenstände. Heute gerät das Drechseln immer mehr in Vergessenheit. Gerhard Wimmer aus St. Roman bei Schärding fertigt seit Jahrzehnten handgemachte Eisstöcke.

