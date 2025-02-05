Der Zillenbauer aus NiederrannaJetzt kostenlos streamen
Altes Handwerk
Folge 1: Der Zillenbauer aus Niederranna
6 Min.Folge vom 05.02.2025
Die Familie Königsdorfer aus Niederranna baut seit 1820 die für das Donautal typischen Zillen. Christian Königsdorfer führt den Handwerksbetrieb mittlerweile in 8. Generation. Marlene Augdoppler hat den Zillenbauer in seiner Werkstatt besucht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altes Handwerk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TV1 Oberösterreich
Enthält Produktplatzierungen