Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altes Handwerk

Eine der letzten Blaudruckereien Österreichs

TV1Staffel 1Folge 6vom 05.02.2025
Eine der letzten Blaudruckereien Österreichs

Eine der letzten Blaudruckereien ÖsterreichsJetzt kostenlos streamen

Altes Handwerk

Folge 6: Eine der letzten Blaudruckereien Österreichs

6 Min.Folge vom 05.02.2025

Blau gefärbter Stoff verziert mit traditionellen, weißen Mustern. Die Rede ist vom Blaudruck. Im Mittelalter hat die Technik ihren Weg nach Europa gefunden - das alte Handwerk beherrschen aber nur mehr ganz wenige. Eine der letzten beiden Blaudruckereien Österreichs befindet sich im Mühlviertel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altes Handwerk
TV1
Altes Handwerk

Altes Handwerk

Alle 1 Staffeln und Folgen