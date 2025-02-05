Eine der letzten Blaudruckereien ÖsterreichsJetzt kostenlos streamen
Altes Handwerk
Folge 6: Eine der letzten Blaudruckereien Österreichs
6 Min.Folge vom 05.02.2025
Blau gefärbter Stoff verziert mit traditionellen, weißen Mustern. Die Rede ist vom Blaudruck. Im Mittelalter hat die Technik ihren Weg nach Europa gefunden - das alte Handwerk beherrschen aber nur mehr ganz wenige. Eine der letzten beiden Blaudruckereien Österreichs befindet sich im Mühlviertel.
