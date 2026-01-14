American Detective
Folge 2: Tod eines Teenagers
44 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 16
Am Stadtrand von Hope Mills, North Carolina, wird die Leiche eines männlichen Teenagers gefunden. Seine Augen sind mit einem T-Shirt verbunden, man erkennt Schusswunden sowie eine tiefe Wunde am Kopf. Zunächst muss die Identität des jungen Mannes geklärt werden, bevor weitere Rückschlüsse gezogen werden können.
