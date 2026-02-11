Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Detective

Der mörderische Pilot

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 11.02.2026
Der mörderische Pilot

Der mörderische PilotJetzt kostenlos streamen

American Detective

Folge 7: Der mörderische Pilot

45 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

21 Jahre lang war Lieutenant Joe Kenda als Ermittler auf Mörderjagd. Im Laufe der Jahre ist der Profi auf Fälle gestoßen, die jeder Logik trotzen. Kenda berichtet von verworrenen Ermittlungen voller Tücken, Fallen und Wendungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

American Detective
Kabel Eins Doku
American Detective

American Detective

Alle 1 Staffeln und Folgen