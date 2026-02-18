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American Detective

Tod auf der Treppe

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 18.02.2026
Tod auf der Treppe

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American Detective

Folge 8: Tod auf der Treppe

44 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Die Leiche einer Frau wird in der Nähe eines Obdachlosenlagers in Seattle gefunden. Die Ermittler stellen fest, dass es Parallelen zu einem weiteren kürzlich aufgetretenen Fall gibt. Haben sie es mit einem Serienmörder zu tun?

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