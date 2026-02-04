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American Detective

Die stumme Zeugin

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 04.02.2026
Die stumme Zeugin

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American Detective

Folge 6: Die stumme Zeugin

45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein schreckliches Verbrechen erschüttert eine ruhige Kleinstadt in Maryland: Ein einheimisches Ehepaar wird in seinem Schlafzimmer brutal ermordet. Könnte die Aussage der behinderten Tochter der Ehefrau zur Aufklärung der Morde beitragen? Schließlich war sie die einzige Zeugin ...

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